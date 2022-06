NAPOLI. «La battaglia per dare dignità agli abitanti dei bipiani va avanti ormai da oltre venti anni. Adesso occorre garantire che gli alloggi previsti nell’eco-quartiere vadano a chi per tutto questo tempo ha vissuto nell’amianto». A dirlo è Patrizio Gragnano (nella foto), consigliere di Per Napoli alla sesta Municipalità. «Il problema è tutte le persone censite prima del 30 aprile 2016 non possono partecipare alla sanatoria perché i bipiani non sono alloggi Erp.