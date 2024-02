Operazione interforze nel rione teatro della sparatoria con il ferimento di una passante: sequestrata un'altra pistola. Continuano i servizi ad ''alto impatto'' della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Stamane, circa 200 operatori delle diverse forze dell'ordine hanno eseguito numerose perquisizioni nel quartiere Mercato ed in particolare nell'area delle Case Nuove. L'attività ha consentito di identificare diversi soggetti, alcuni dei quali denunciati e due sottoposti agli arresti domiciliari poiché destinatari di un provvedimento cautelare.

Nel corso del servizio gli operatori hanno arrestato due persone, sequestrato una pistola calibro 9 con matricola abrasa e relativo munizionamento, numerose cartucce di vario calibro, un giubbotto antiproiettile, diverse quantità di sostanze stupefacenti del tipo hashish, cocaina e marijuana, alcuni veicoli e carte di circolazione; sanzionanando alcune persone per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale ed altre invece per violazione delle norme del Codice della Strada. Sono in corso controlli di polizia amministrativa ad attività commerciali e pubblici esercizi.

L'attività congiunta ha visto la partecipazione del personale della Squadra Mobile di Napoli, dei Commissatiati Vicaria-Mercato, Vasto-Arenaccia, Decumani e Poggioreale, del Reparto Prevenzione Crimine Campania della Polizia di Stato, delle UOPI, del Reparto Mobile, delle Unità Cinofile, della Polizia Stradale, della Polizia Scientifica; dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile e motociclisti di Napoli, del Reggimento Campania, delle Aliquote di Primo Intervento del Comando Gruppo Carabinieri di Napoli, del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, delle Unità Cinofile, e delle Compagnie Stella, Vomero, Poggioreale e Napoli Centro; e inoltre la Guardia di Finanza con la componente ATPI del Gruppo Pronto Impiego Napoli e le unità cinofile, il Gruppo di Torre Annunziata, il Gruppo di Giugliano in Campania e il 1^ e 2^ Nucleo Operativo di Napoli. L'attività in questione ha visto la partecipazione di personale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Metropolitana; ed è stata vigilata dall'alto da un elicottero dei Carabinieri del Nucleo Elicotteri.