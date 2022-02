NAPOLI. Sulla sua testa pendeva la pesante accusa di essere uno degli uomini di punta del gruppo capeggiato dal ras Vincenzo Grimaldi di San Pietro a Patierno. Per conto della temibile fazione della Vanella Grassi di Secondigliano avrebbe trafficato ingenti quantitativi di cocaina, eroina e hashish, tanto da diventare in breve tempo uno dei narcos di riferimento di tutta la zona del Perrone. Ciro Bottiglieri, alias “’o capocchione”, dopo essersi sottratto al maxi-blitz del 7 luglio 2020 ha così pensato “bene” di far perdere le proprie tracce.

La sua latitanza è però giunta al capolinea tre settimane fa, quando la polizia tedesca e quella italiana, hanno fatto irruzione nel ristorante di Francoforte in cui lavorava. Trasferito dopo poco nel carcere romano di Rebibbia, per lui si profilava dunque una lunga detenzione. L’ennesimo colpo di scena non si è però fatto attendere: venerdì pomeriggio, infatti, il tribunale del Riesame l’ha scarcerato senza alcuna misura restrittiva a carico.

I giudici della dodicesima sezione hanno dato pieno accoglimento alle argomentazioni difensive dell’avvocato di Bottiglieri, il penalista Rocco Maria Spina, il qua-le ha messo in evidenza una serie di discrepanze temporali tra la contestazione mossa dalla Procura antimafia e quella reale. Ciro Bottiglieri, insieme alla sua organizzazione di riferimento, rispondeva infatti di associazione mafiosa e traffico di stupefanti, reati che sarebbero stati commessi tra il 2015 e il 2018.

L’attenta analisi degli elementi indiziari raccolti a carico del 42enne hanno però con-sentito alla difesa di dimostrare che l’attività di spaccio di cui “capocchione” si sarebbe reso protagonista è avvenuta in realtà solo per alcuni mesi nel 2017: un rage temporale troppo ristretto, dunque, per ritenerlo effettivamente organico al clan Grimaldi.

Preso atto dell’incertezza del quadro indiziario, i giudici del Riesame han-no dunque deciso di annullare l’ordinanza di custodia cautelare a carico di Bottiglieri, rimettendo quest’ultimo a piede libero. Già nella prima serata di venerdì il 42enne di San Pietro a Patierno ha così lasciato il penitenziario di Rebibbia per fare ritorno nella propria abitazione. L’indagine era durata un anno e mezzo a partire da maggio 2017 ed era scaturita dall’arresto di del giovane ras del Lott G Alessio Angrisano, detto “Alessandro”. In particolare agli indagati sono co-stati caro intercettazioni telefoni-che e soprattutto ambientali e servizi di videoripresa in carcere nel-le occasioni in cui Salvatore Petriccione consegnava i “pizzini” all’affiliato andato al colloquio con lui. Lungo l’elenco dei reati emer-si: dall’associazione di stampo

mafioso all’associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti fino all’ estorsione aggravata e al porto e alla detenzio-ne di armi. Importante ma non decisivo, in questo caso, anche il contributo dei collaboratori di giustizia, tra i quali Rosario Guarino detto “Joe banana” e Antonio Accurso.

A condurre le indagini erano stati gli uomini della polizia di Stato. Da quella accuse Bottiglieri si è però salvato in extremis