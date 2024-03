Tre pistole e decine di munizioni nel rione Moscarella di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Blitz dei Carabinieri nel quartiere popolare, sigilli ad un arsenale. Controlli dei Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, che hanno setacciato le palazzine popolari, prestando massima attenzione alla ricerca di armi e droga. In un pozzetto del lotto 5 la scoperta. Avvolte in un panno sporco due pistole, una beretta p38 con matricola abrasa e una browning. E ancora 14 proiettili calibro 38 special, 48 dosi di marijuana, 10 di hashish e un bilancino di precisione. Il materiale è stato sequestrato: le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue.