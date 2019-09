ROMA. Sky, Dazn, Mediaset, Netflix, Infinity e tante altre tv a pagamento. Il tutto in cambio del modico prezzo di 12 euro al mese. E' un business da 5 milioni di utenti soltanto in Italia e da 60 milioni di euro l'anno quello stroncato con l'operazione internazionale che ha consentito alla Guardia di finanza di individuare e disattivare Xtream Codes, la piattaforma internazionale di IPTV (Internet Protocol Television) piu' diffusa tra i pirati informatici. La piattaforma, ideata da due cittadini greci (uno dei quali arrestato stamane a Salonicco) "consente agevolmente la trasformazione in dati informatici dei flussi audiovisivi protetti da copyright - ha spiegato nel corso di una conferenza stampa il colonnello Giovanni Reccia, comandante del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche - I membri dell'organizzazione, predisponevano e gestivano all' estero spazi informatici attraverso i quali ritrasmettevano i segnali su larga scala, anche in Italia. Una fitta rete commerciale, diffusa su tutto il territorio nazionale e con basi per lo piu' in Lombardia, Veneto, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia". "Le indagini - ha spiegato Reccia - sono partite nel 2017 dal monitoraggio di tutta una serie di siti che offrivano pacchetti illegali di abbonamento a pay tv: dagli indirizzi Ip siamo risaliti ad una organizzazione estremamente complessa che, attraverso centinaia di server distribuiti in diversi Paesi e la decodifica del segnale, offriva agli utenti finali una vastissima scelta di programmi di tutti i generi". Oltre alle vere e proprie centrali adibite alla divulgazione abusiva del segnale sono state sequestrati 197 rapporti finanziari tra account paypal, postepay e conti corrente. Nei confronti dei responsabili dell' organizzazione si procede per associazione a delinquere finalizzata alla riproduzione e commercializzazione illecita di IPTV con la circostanza aggravata del reato trasnazionale. Gli stessi utenti rischiano da sei mesi a 3 anni di reclusione e la multa fino a 25.822 euro.