La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato 250.000 articoli e in particolare: accessori per la persona, per la casa e prodotti elettronici. Denunciati complessivamente 9 responsabili all'Autorità Giudiziaria per ricettazione e commercio di prodotti falsi mentre 14 risultano le segnalazioni alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa. In particolare, i finanzieri del I Gruppo Napoli, tra il capoluogo (zona industriale - quartiere Poggioreale e San Lorenzo), l'area metropolitana (Ercolano) e le isole (Capri e Ischia), nel corso di distinti interventi, hanno sequestrato oltre 170 mila articoli tra bigiotteria, articoli per la casa e prodotti elettronici privi di marcatura CE o privi di istruzioni in lingua italiana, quindi non conformi, denunciando 3 responsabili e segnalandone 9 alla Camera di Commercio per violazioni al Codice del Consumo.