NAPOLI. Assedio a oltranza alle piazze di spaccio di Scampia e nel mirino delle forze dell’ordine finisce ancora una volta il Lotto Sc3, considerato dagli inquirenti come una delle roccaforti del clan Abbinante. Il blitz della polizia è scattato all’alba di ieri in via Giuseppe Marrazzo e ha portato alla cattura del 59enne Gennaro Ottaiano, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, trovato in possesso di oltre cento dosi di eroina già confezionate e dunque pronte per la vendita al dettaglio.