Bollette, niente oneri di sistema sul gas fino a giugno, ma nulla per l’elettricità dove i costi fissi pesano di più, fino al 20%. Un provvedimento, quello approvato dal Governo, che non piace né agli imprenditori né alle associazioni di tutela dei consumatori. «Non siamo per niente soddisfatti, ci aspettavamo di più», commenta Vincenzo Di Giacomo, presidente Adoc Campania. «Gli oneri di sistema delle bollette incidono in maniera pesante sulle bollette neutralizzando una buona parte dei bonus e questo lascia intravedere rincari dietro l’angolo.