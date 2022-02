«La previsione è intorno ai 10 milioni di euro di incrementi di costi per quest'anno, sia per quanto riguarda l'illuminazione pubblica che poi naturalmente per scuole e impianti sportivi». Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, interpellato da Radio24 sul caro bollette e sulle ricadute sui costi sostenuti dal Comune di Napoli. «È un incremento significativo», ha sottolineato Manfredi.