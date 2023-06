NAPOLI. Il vuoto di potere innescato dal mega-blitz che pochi giorni fa ha azzerato il “triumvirato” dei Quartieri Spagnoli sta facendo gola a più di un gruppo criminale. Nonostante i 53 arresti messi a segno da carabinieri e polizia, l’ennesima fibrillazione non si è fatta attendere e si è materializzata la notte scorsa con un ordigno artigianale che ha squarciato la routine e il silenzio dei vicoli. Il raid è avvenuto poco dopo la mezzanotte di giovedì in via Trinità degli Spagnoli e ha visto un commando piazzare una bomba all’altezza del civico 27.