Un ordigno è esploso la scorsa notte a San Giorgio a Cremano, in via Pagliare. L'esplosione ha distrutto un'auto parcheggiata e danneggiato altre vetture vicine. L'auto in questione appartiene ad un imprenditore edile: sotto la vettura sarebbe stato posizionato l'ordigno. Sul posto agenti del locale Commissariato della Polizia di Stato. L'imprenditore tempo fa, denunciò le pressioni estorsive della camorra che pretendeva il pizzo sui lavori della sua impresa edile. Quella della ritorsione da parte di clan è la pista più battuta dagli investigatori.

Il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, fa sapere di essere in costante contatto con la Polizia di Stato che sta indagando sull'accaduto e di avere intenzione di chiedere maggiori controlli sul territorio. «Siamo in stretto e costante contatto con le forze dell'ordine che stanno indagando sull'accaduto - dichiara Zinno - ed esprimo la massima fiducia nel lavoro che stanno svolgendo. Come più volte fatto in precedenza, chiederò una maggiore attenzione al nostro territorio, anche aumentando gli uomini in campo per il controllo e la repressione di certi fenomeni come questo che preoccupano l'intera comunità sangiorgese».