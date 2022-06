NAPOLI. Notte dopo notte la zona della Ferrovia si conferma sempre più una polveriera pronta a scoppiare da un momento all’altro. Dopo le aggressioni subite da residenti e uomini in divisa negli ultimi giorni, la task force che ne è scaturita sembrava aver iniziato a dare i suoi frutti. Ma sabato sera è bastato il sequestro di alcuni alimenti fuorilegge a una venditrice ambulante per far succedere il finimondo.