NAPOLI. All’esterno del distretto Asl di San Giovanni a Teduccio, in via Bernardo Quaranta, si è formata un’immane discarica illecita di rifiuti. A denunciarlo è un cittadino che si è rivolto al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: «Siamo a 10 metri dalla caserma carabinieri, a 5 metri dalla caserma della guardia di finanza. Puzza da 2 giorni, questo luogo è diventato una discarica».

«Abbiamo denunciato la situazione all’Asl, ad Asia e alla Polizia Municipale chiedendo urgenti interventi di bonifica e controlli. Intollerabile che una strada sia ridotta così, raccapricciante che un tale degrado sorga fuori ad una sede Asl che è anche centro vaccinale. Il degrado e l’inciviltà stanno distruggendo il nostro territorio, occorre fermare questo scempio prevedendo pene più severe per chi inquina ed inzozza le strade ed installando foto-trappole nelle aree a maggior rischio sversamenti. Ora bisogna agire diversamente da come fatto sino ad ora. Intanto siamo molto preoccupati per l'afflusso record ai centri vaccinali e per i tamponi in Campania. Sono letteralmente presi d'assalto. Bisogna urgentemente aprire nuovi siti in questa fase emergenziale» ha commentato Borrelli.