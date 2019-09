BOSCOTRECASE. Due colpi di pistola sono stati esplosi la scorsa notte a Boscotrecase contro il portone dell'abitazione di un soggetto noto alle fore dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, con i rilievi effettuati da quinta sezione del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per risalire per motivazioni del gesto e all'identificazione dei responsabili.