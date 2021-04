TORNA DAL BRASILE PER FESTEGGIARE LA PASQUA

Torna a Palermo dal Brasile per festeggiare la Pasqua con la famiglia ma finisce in manette. Arrestato all'alba di oggi dai carabinieri Giuseppe Calvaruso, ritenuto capo del mandamento mafioso palermitano di Pagliarelli, che da tempo si era trasferito in Brasile.

I carabinieri del comando provinciale, nel corso dell'operazione Brevis, lo hanno fermato mentre era con la sua famiglia per il pranzo di Pasqua.

In carcere anche Giovanni Caruso, 50 anni, Silvestre Maniscalco, 41 anni, Francesco Paolo Bagnasco, 44 anni, Giovanni Spanò, 59 anni, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, lesioni personali, sequestro di persona, fittizia intestazione di beni, tutti reati aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose. Il provvedimento è stato emesso dai pm Federica La Chioma e Dario Scaletta, coordinati dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo.

INVESTIVANO NELLA RISTORAZIONE E NELL'EDILIZIA

Investivano nel campo della ristorazione e dell'edilizia i boss di Palermo. E' quanto emerge dall'operazione antimafia che all'alba di oggi ha portato all'arresto di cinque persone. Secondo gli inquirenti, il capo del clan Pagliarelli Giuseppe Calvaruso, fermato oggi dai carabinieri, avrebbe accumulato ingenti capitali che avrebbe reinvestito nel settore edile e della ristorazione.

Per evitare il sequestro dei beni avrebbe creato una rete di prestanomi a lui fedeli per cercare di tutelare il suo patrimonio. Calvaruso avrebbe fatto affari con un cittadino di Singapore interessato a investire grossi capitali nel settore edile e turistico-alberghiero in Sicilia.

BUSINESS CON SINGAPORE

"La peculiare e modernissima attitudine imprenditoriale impressa da Giuseppe Calvaruso alla gestione del mandamento di Pagliarelli (rendendolo un fattore di distorsione del mercato) emerge anche dall'interesse dallo stesso manifestato verso un flusso di capitali provenienti da investitori esteri". Così gli inquirenti che all'alba hanno arrestato Giuseppe Calvaruso, ritenuto uomo d'onore di Pagliarelli. "In particolare, Calvaruso tentava di intessere dei rapporti di natura economica con un cittadino singaporiano, interessato a investire ingenti capitali nel settore edile e turistico-alberghiero in Sicilia", dicono.

VITTIME COSTRETTE A RIVOLGERSI AL BOSS PER RISTRUTTURARE CASA

Le estorsioni dei boss mafiosi sotto forma di ristrutturazione di immobili "da acquistare". E' quanto emerge dall'operazione antimafia che all'alba di oggi ha portato al fermo di 5 persone ritenute vicine al mandamento mafioso Pagliarelli di Palermo. "Le condotte estorsive - dicono gli investigatori - erano tutte finalizzate a costringere la proprietà degli immobili da acquistare e ristrutturare, a rivolgersi alle ditte edili di fatto di proprietà di Giuseppe Calvaruso", quest'ultimo ritenuto presunto boss di Pagliarelli.