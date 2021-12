NAPOLI. In auto traportavano botti destinati alla notte di San Silvestro. Da vendere, probabilmente, o per uso personale: il tutto ovviamente illegalmente. Intercettati e denunciati. È accaduto l’altro giorno a Pianura, nel corso di controlli finalizzati proprio alla repressione di acquisto e vendita illegale di materiale esplosivo ritenuto pericoloso. Controlli intensificati in questi giorni che precedono il Capodanno.