«Esprimiamo grande gioia per la nomina del Cardinale Matteo Maria Zuppi a Presidente della Conferenza Episcopale Italiana». Così in una nota Aldo Bova, presidente nazionale del Forum delle Associazioni sociosanitarie.

«Desideriamo ringraziare Papa Francesco per aver scelto per guidare la Cei l’Arcivescovo di Bologna, Monsignor Zuppi, che da sempre è impegnato per una chiesa che operi fuori dalle proprie mura, caratterizzandosi con spirito di solidarietà e carità, creando ponti e generando vicinanza ai più fragili, ai più deboli, agli emarginati. Siamo grati al Cardinale Gualtiero Bassetti per l’opera svolta con i suoi collaboratori a servizio della Chiesa italiana» prosegue Bova.

«Il nostro Forum desidera essere al fianco del Presidente Zuppi in tutto il lavoro che svolgerà a favore della promozione e della tutela della vita e della famiglia, a favore della cultura della umanità nello studio e nella cura della Persona ammalata. La sanità italiana ha tante pecche che vanno studiate, conosciute e superate. - sottolinea Bova - Nel nostro paese esiste una diseguaglianza nelle condizioni di salute, in cui i più poveri ed i più incolti hanno la peggio. Siamo certi che con la nuova Presidenza Cei questi temi siano molto attenzionati».

«Il nostro Forum sarà al fianco della Cei nel seguire le tematiche accennate, cercando di produrre idee ed operatività concreta nel territorio e fra la gente. Preghiamo, affinchè la nostra Madre Celeste illumini e guidi il Neopresidente Cei, Cardinale Zuppi, anche nell’adoperarsi per la Pace in Ucraina e nel mondo» conclude la nota.