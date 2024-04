Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 si è verificata alle 10.34 nella zona dei Campi Flegrei. L'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell'Ingv, ha localizzato l'epicentro della scossa alla profondità di 2,6 km in via Artiaco, nel comune di Pozzuoli. La scossa è stata avvertita dalla popolazione. Non risultano al momento danni a persone o a cose.