GIUGLIANO. "Il bullo non è la persona più forte ma è soltanto un emarginato che trova notorietà in un gruppo-branco di amici senza valori e senza ideali attraverso offese e denigrazioni verso coetanei spesso di sesso femminile. In questa settimana che celebra il contrasto al bullismo e al cyberbullismo sono impegnato nelle scuole e presso le istituzioni educative per sensibilizzare ed educare gli studenti a porre attenzione sull'uso corretto del web e dei dispositivi nei rapporti tra coetanei e nelle relazioni sociali" dice Giuseppe Scialla, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Campania, che venerdì 10 febbraio alle 9.30 parlerà di questi temi all'incontro "Il disagio giovanile, strategie di intervento e prevenzione. Una sfida per tutti" in programma nell'aula consiliare del Comune di Giugliano promotore dell'iniziativa. Al confronto intervengono autorevoli relatori ed esperti tra cui Lucia Fortini assessore regionale alla Scuola e alle Politiche Sociali e Giovanili, Angelo Spinillo vescovo di Aversa, Luigi Picardi presidente Tribunale di Napoli Nord, Nicola Pirozzi Sindaco di Giugliano, Pasquale Di Fenza consigliere regionale della Campania, rappresentanti della cittadinanza, docenti delle scuole del territorio ed istituzioni scolastiche della Campania.

"Le azioni di bullismo compiute all'interno delle istituzioni scolastiche e fuori di esse vanno contrastate- dice Scialla. Presenteremo una serie di iniziative tese ad aprire spazi di confronto tra i giovani alunni delle scuole e laboratori per far emergere la loro potenzialità e creatività. L'impegno è quello di offrire una formazione specifica ai docenti per qualificarne ed aggiornarne le conoscenze in tema di bullismo e favorire l'apprendimento di nuove tecniche e strategie di prevenzione e di intervento in casi di necessità".