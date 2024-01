NAPOLI. Grave incidente a Napoli per un autobus dell'Anm. Il mezzo della linea 130 è finito fuori strada mentre percorreva corso Malta. Raggiunta la fine della rampa della Tangenziale, è uscito dalla carreggiata. Sono rimasti feriti l'autista del bus e una paseggera 74enne. Quest'ultima ha avuto la peggio. La donna ha riportato vari traumi ed è stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli. Meno gravi le condizioni dell'autista che è rimasto cosciente e risponde alle sollecitazioni dei medici. Secondo la ricostruzione dell'incidente effettuata dell'Unione sindacale di base, la donna a seguito dell'impatto sarebbe stata scaraventata all'esterno del bus. Sul posto i rilievi effettuati dalla polizia locale sembrerebbero privilegiare l'ipotesi di un malore dell'autista visto che non sono stati trovati segni di frenata sul manto stradale. Il mezzo è stato sequestrato. Adolfo Vallini, dell'esecutivo provinciale di Napoli dell'Usb, afferma: "Come Usb esprimiamo solidarietà e vicinanza al collega ed alle persone rimaste coinvolte in questo grave incidente stradale, su cui non si conoscono ancora bene le cause". Sul posto sono intervenuti i militari dell'esercito e il 118.