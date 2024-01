NAPOLI. «In merito all’immagine riportata dal sito Internapoli circa la presenza presso un ufficio pubblico del Cardarelli di effigie celebrative di Mussolini, la Direzione Generale dell'ospedale ha attivato il Servizio Ispettivo interno per verificare quanto riportato e individuare i responsabili di quanto segnalato». Lo comunica l'Azienda ospedaliera di rilevanza nazionale Cardarelli di Napoli.

«Le norme e il codice di comportamento del dipendente pubblico, infatti, prevedono la massima neutralità da parte di chi lavora per la pubblica amministrazione e pertanto limita le esternazioni in merito a opinioni politiche, preferenze sessuali, credo religioso. A seguito degli accertamenti del Servizio Ispettivo, eventuali responsabili di comportamenti inappropriati saranno segnalati all’Ufficio Provvedimenti Disciplinari», conclude la nota.

Nelle immagini pubblicate dal giornale online (foto da Internapoli.it) si vede il busto del Duce dietro una scrivania e accanto ad un calendario dell’anno 2021 con la foto di Mussolini e la scritta “memento audere semper".

Sul caso è intervenuto il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli: «Che ci fa un'immagine che è un chiaro ed evidente richiamo all'apologia del fascismo in una struttura pubblica? Si continua a dire che il nostro sia un Paese antifascista eppure i fatti raccontano, almeno in parte, di una realtà diversa dove i nostalgici del ventennio degli orrori vengono spesso fuori dalle tane per divulgare con “violenza" ed arroganza i loro marci ideali. Abbiamo contattato la direzione ospedaliera per sapere se il busto si trova lì, quando è stato collocato, da chi e perché. Vogliamo delle risposte veloci ed esaurienti», ha concluso il parlamentare.