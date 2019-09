NAPOLI. Ancora sangue a Scampia, in via Zuccarini nel rione don Guanella. Il corpo di uomo è stato trovato nel bagagliaio di una Ford C Max, che era stata rubata, avvolto in un lenzuolo. Sull'accaduto indaga la Dda per capire se l'omicidio sia da mettere in relazione a quello avvenuto sabato di Gennaro Sorrentino. L'uomo trovato morto è Domenico Gargiulo, 29 anni, residente alle Case Celesti. Aveva precedenti per spaccio di droga: ieri mattina la moglie aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri non avendone più notizie da qualche giorno. Sette anni fa Gargiulo era scampato a un agguato che costò la vita a un innocente, Lino Romano.