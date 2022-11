Il cadavere di un uomo colpito da diversi colpi d'arma da fuoco è stato ritrovato all'interno di un'auto parcheggiata in via della Liguria, nel quartiere Miano, periferia nord di Napoli. Sul caso indaga la polizia.

È di Pasquale Angellotti, 54 anni, detto Linuccio 'o cecato, il corpo senza vita trovato all'interno di un'auto in via della Liguria, nel quartiere Miano, zona nord di Napoli. Angellotti era considerato uomo di spicco dell'ormai disciolto clan camorristico dei Lo Russo. Era stato scarcerato nel 2018 dopo essere stato arrestato per un omicidio di camorra.

Angellotti è stato imputato per il duplice omicidio di Salvatore Manzo e Giuseppe D'Amico, avvenuto nel giugno del 2004, e per l'omicidio di Raffaele Calcagno, nel comune di Ercolano. In entrambi i processi è stato poi assolto.

Angellotti era a bordo di una Fiat 500X ed è stato ucciso attorno alle 17,30. Sul posto la polizia, la scientifica e il magistrato di turno.

Nella zona, che è stata transennata, tanti curiosi. Nel silenzio generale si alzano le urla dei familiari della vittima.