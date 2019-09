NAPOLI. Aveva lasciato la sua Napoli per il Brasile, per seguire la donna che amava e con la quale aveva formato una bella famiglia. Un bel lavoro, una moglie bellissima e due bambini. Un uomo stimato e ben voluto da tutti. Una vita perfetta, almeno in apparenza, fino all’altro giorno quando i sogni e la vita di Giacomo Ajraldi, 43 anni, si sono spezzati in circostanze da chiarire: l’uomo, che lavorava come direttore d'albergo a Fortaleza, è caduto nella tromba dell’ascensore della palazzina in cui viveva con la sua famiglia. la tragedia.