NAPOLI. Tragedia sfiorata ieri sera al Vomero in piazza Quattro Giornate quando è crollato, letteralmente, un grosso albero sul tettuccio di una macchina ferma in sosta. Per fortuna si contano solo danni e nessuna vittima ma solo per un caso fortuito. Al lavoro i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione civile per capire cosa abbia fatto cadere il tronco.