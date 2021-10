Tragedia sul lavoro in Puglia, dove un operaio è morto , a causa della caduta in una cisterna contenente mosto in un'azienda agricola Il dramma si è consumato ad Andria in provincia di Barletta-Andria-Trani.

Inutili i soccorsi

Stando alle prime testimonianze,sebbene siano stati prontamente chiamati i soccorsi, tutti gli sforzi per salvare l’uomo sono stati inutili.

Testate locali hanno riferito che è successo nel tardo pomeriggio e la vittima sarebbe un 30enne; vani i tentativi prolungati di rianimarlo da parte dei soccorritori accorsi sul posto.

Ragazza di 13 anni si vaccina e muore: grave cardiopatia congenita

I medici hanno dichiarato che la ragazza di 13 anni morta nel Salento è deceduta a causa di una grave cardiopatia congenita.

La vittima

La 13enne di Trepuzzi, è scomparsa lo scorso 1 ottobre al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce dov'era stata portata dopo un malore improvviso il giorno dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino anti-Covid.

Lo ha stabilito il medico legale Alberto Tortorella, come si legge sul portale “Unione Sarda.it”, il quale che ha effettuato l’autopsia sul corpo della ragazzina, su richiesta della Procura di Lecce, che dopo il decesso aveva aperto un’inchiesta, ipotizzando il reato di responsabilità colposa di morte a carico di ignoti.

La patologia

L’esame autoptico ha invece ravvisato una patologia congenita. Dunque la stessa procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia per i funerali.

La cerimonia funebre si è svolta proprio nel paese di Trepuzzi, dove il Comune ha indetto il lutto cittadino.

Ragazza di 20 anni si vaccina e muore con un emorragia cerebrale: sospesa somministrazione di J&J

Torna la paura per la questione vaccini in Slovenia, dove una giovane ragazza è morta a poche distanza di ore dopo la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson.

La vittima

Si tratta di una 20enne, anche se non sono ancora chiare le cause del decesso.

A quello che dicono i medici la morte sarebbe stata causata da un’emorragia cerebrale e coaguli di sangue.

Il provvedimento

La giovane si era sottoposta al vaccino qualche giorno prima della sua morte.

Immediata la sospensione nel Paese di vaccini Johnson&Johnson in tutta la Slovenia.

«Vado a riposare ho mal di testa»: Marco muore nel sonno a 36 anni, si era vaccinato il giorno prima

Tragedia Pordenone dove Marco Piu, un uomo di 36 anni, è morto dopo un improvviso malore.

La vittima lascia una moglie e due figli, di 2 e 5 anni. Originario di Casarsa si era trasferito con la famiglia a Fiume Veneto, anche se continuava a lavorare alla Cantina di Casarsa.

Il vaccino e il malore

Pare che Piu si fosse sottoposto alla vaccinazione martedì.

Poi il giorno dopo, mercoledì aveva confessato alla moglie di non sentirsi bene. Dopo aver pranzato insieme le aveva detto: “Ho mal di testa, mi sento stanco. Vado a distendermi nel letto”.

La tragica scoperta

Al ritorno dal lavoro, la moglie, ha trovato il marito senza vita nel suo letto. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo.

Ora sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte e l’eventuale correlazione con la vaccinazione.

Matteo muore il giorno dopo il vaccino. La mamma: «Stava bene»

Si chiamava Mattia Brugnerotto e il 13 agosto avrebbe compiuto 32 anni. Ora,ovviamnete, i parenti pretendono la verità su questa immane tragedia. Va detto, come si legge sul Gazzettino, che la direzione della Ulss 7 Pedemontana, in una nota dichiara «che al momento non vi è alcuna ragione per sospettare un nesso causale tra i due eventi. Al fine di garantire la massima trasparenza, l’azienda ha comunque disposto lo svolgimento dell’autopsia per accertare le cause del decesso».