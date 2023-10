Operazione antidroga dei Falchi della Squadra Mobile di Napoli nel Parco Verde di Caivano: due arresti. I poliziotti hanno assistito ad un episodio di spaccio, con lo scambio droga-soldi avvenuto in pieno giorno in via Diaz. Dopo un breve inseguimento per sfuggire al controllo, l'automobilista è stato fermato in via Verdi. A bordo della vettura due uomini trovati in possesso di 140 euro. Gli agenti hanno recuperato un telefono cellulare ed un contenitore di plastica, di cui i due si erano disfatti durante la fuga, al cui interno c'erano 8 dosi di cocaina per 3 grammi circa. Durante le perquisizioni nelle due abitazioni, i poliziotti hanno trovato 55 dosi del peso di 20 grammi circa di cocaina, 2 telefoni cellulari e 12.980 euro, e ancora un contenitore con 22 confezioni di cocaina del peso di 8 grammi circa. I due napoletani di 39 e 27 anni, di cui il primo con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'operazione ad alto impatto nel Parco Verde, gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 600 persone, controllato 410 veicoli, di cui 6 sottoposti a sequestro amministrativo e 7 a fermo amministrativo, e contestato 20 violazioni del Codice della Strada.