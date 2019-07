CAIVANO. Esalazioni maleodoranti da anni, scattano i sigilli per la ditta che trasforma carcasse. I carabinieri della tenenza di Caivano e personale dell’Arpac hanno sottoposto a sequestro preventivo una ditta che trasforma carcasse animali - non destinate all’alimentazione - inoltre tratta e recupera oli esausti. I militari hanno riscontrato carenze igienico-sanitarie (locali e automezzi lerci), depositi di prodotti della lavorazione ed oli esausti sversati nel piazzale e nei capannoni, oltre che scarsa manutenzione degli impianti di depurazione da cui fuoriescono esalazioni nauseanti. In vista delle prescrizioni da emettere, i carabinieri, delegati dall’autorità giudiziaria, hanno proceduto al sequestro dell’intera attività.