NAPOLI. Assalto ai lidi e al mare per trovare refirgerio al caldo asfissiante che tiene Napoli in scacco e la terrà ancora per questa settimana. È allarme caldo in Campania ieri e all'inizio della settimana, con ondate di calore e temperature che potranno superare anche i 40 gradi fino a mercoledì, in particolare tra oggi e domani. Nemmeno di notte si troverà ristoro dal caldo, perché si prevedono scarsa ventilazione e tassi di umidità superiori al 70-80 per cento.