NAPOLI. L’Italia si gode gli ultimi giorni di estate mediterranea, con sole e temperature piuttosto fresche. Ma da venerdì la situazione dovrebbe repentinamente cambiare, con l’arrivo dell’anticiclone nordafricano che contribuirà a un significativo aumento delle temperature e a un ritorno dell’umidità per il Ferragosto. Le temperature arriveranno anche a punte di 36-37 gradi al Centro Italia a salire, ma anche in Sardegna, Sicilia e parte del Sud.

E anche Napoli non fa eccezione e per questo motivo si prepara anche a un’eventuale, nuova ondata di calore. Anche se si spera che non sia sui livelli di luglio, quando la città è stata messa duramente alla prova. Anche all’ombra del Vesuvio, comunque, c’è ancora l’estate temperata con temperature intorno ai 30 gradi e con ventilazione. Ma ci si prepara a quello che potrebbe essere un aumento del caldo.

Per questo motivo, l’Asl Napoli 1 Centro, dopo averlo fatto a luglio, conferma per i suoi utenti una serie di servizi che puntano a fronteggiare l’emergenza caldo e tutelare anziani, disabili, neonati ma anche donne in stato di gravidanza, cittadini con patologie croniche e senza fissa dimora: Dal codice “calore” nei pronto soccorso al contact center, passando per i servizi di assistenza domiciliare e di continuità assistenziale. E per il mese di agosto l’offerta assistenziale viene potenziata con la messa in campo quattro differenti tipologie di intervento.

In ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di competenza della Asl Napoli 1 Centro sono stati attivati speciali codici “calore”, che garantiscono un percorso differenziato; il numero verde 800.89.69.80, al quale si può chiamare dalle 8 alle 14, dal lunedì al venerdì esclusi i festivi; la mail assistenzadomiciliare.calore@aslnapoli1centro.it, dedicata ai pazienti in assistenza domiciliare, attraverso la quale gli utenti possono chiedere che ne sia valutata l’attivazione.

Inoltre, è possibile rivolgersi al Servizio di continuità assistenziale del proprio Distretto sanitario di Base telefonando nei giorni feriali dalle 20 alle 8, nei festivi (h24) e nei prefestivi dalle 10 alle 8 del giorno successivo. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare il numero di pubblica utilità 1500 o consultare anche il sito www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.isp. «Il nostro obiettivo spiega il dg Ciro Verdoliva è quello di fare in modo che nessuno sia lasciato solo ad affrontare un caldo che ormai, a causa dei cambiamenti climatici, può essere anche fatale per persone con esigenze speciali»