«Sosteniamo Antonio Bassolino perché è una persona seria e preparata che per fare le scelte giuste ha pagato un prezzo altissimo». Così Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma, esprime il suo sostegno per Antonio Bassolino, candidato sindaco a Napoli, in un passagio di un videomessaggio che sarà proiettato stasera alla manifestazione indetta dall'ex governatore per la chiusura della sua campagna elettorale.

Matteo Richetti, senatore di Azione presente oggi a Napoli, spiega che «quella di Antonio è una candidatura forte per rilanciare la città di Napoli e che noi sosteniamo con orgoglio».