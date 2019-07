NAPOLI. I finanzieri del Comando Provinciale di Bologna e del Comando Provinciale di Napoli hanno confiscato un ingente patrimonio del valore di circa 300.000.000 di euro, in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria napoletana, riconducibile al 63enne P.A. imprenditore operante nel settore immobiliare, condannato nell'ambito della nota operazione "Omphalos" per i reati di esercizio abusivo del credito ed intestazione fittizia di quote societarie e di beni, quest'ultimo con l'aggravante del cosiddetto "metodo mafioso" per aver agevolato vari clan camorristici. L'odierno provvedimento costituisce un primo epilogo delle complesse indagini di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria condotte in stretta collaborazione dalle Fiamme Gialle felsinee e campane, in particolare dagli specialisti del Gico (Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata) dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna e Napoli, sotto il coordinamento della Procura Distrettuale Antimafia partenopea, che avevano portato, nel mese di luglio del 2017, all'arresto di 17 persone ed al sequestro di beni del valore complessivo di 700.000.000 di euro. Le attività investigative (sviluppate tramite intercettazioni telefoniche e ambientali, pedinamenti e attività di osservazione e appostamenti), le approfondite e sofisticate ricostruzioni dei flussi bancari e analisi societarie nonché le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia hanno consentito di ricostruire l'operatività di un gruppo criminale legato a diversi clan camorristici tra cui clan Mallardo, clan Di Lauro, clan degli Scissionisti, clan Puca, clan Aversano, clan Verde e clan Perfetto. L'organizzazione, operante in diverse regioni italiane - quali Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Lombardia - ma con base prevalente in Campania era dedita a truffe alle assicurazioni, esercizio abusivo del credito, investimenti immobiliari e intestazione fittizia di beni, effettuando in questo modo un'attività di reimpiego sistematico di enormi somme di denaro di provenienza illecita. Dalle indagini era poi emerso come il gruppo camorristico fosse riuscito ad operare indisturbato anche grazie allo stabile e determinante appoggio di insospettabili colletti banchi, funzionari di banca e commercialisti. La confisca eseguita ha interessato l'intero compendio patrimoniale e monetario illecitamente accumulato dall'imputato, costituito da un ingente numero di cespiti dislocato in 7 province tra Bologna, Ravenna, Napoli, Caserta, Benevento, Latina e Sassari. Si tratta, infatti, di ben 628 tra fabbricati e terreni, 16 autovetture, anche di lusso, rapporti bancari e partecipazioni societarie, il cui valore è risultato nettamente sproporzionato rispetto ai redditi ufficialmente dichiarati dallo stesso e dal suo nucleo familiare.