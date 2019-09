CASTELLAMMARE. Operazione anticamorra dei Carabinieri a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. I militari della compagnia di Castellammare hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli su richiesta della Dda partenopea nei confronti di 11 indagati ritenuti responsabili a vario titolo di estorsione aggravata in concorso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dalla finalità di agevolare il locale clan camorristico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Gli 11 indagati sono ritenuti vicini al clan camorristico D'Alessandro.