NAPOLI. È l’ultima informativa inviata in procura sulla situazione negli ambienti di camorra all’ombra del Vesuvio, frutto di indagini e osservazioni dirette che mostrano cambiamenti e conferme. A cominciare dalla nascita di gruppi con nuovi ras o rimasti nell’ombra per quale tempo prima di ricomparire a capo di organizzazioni storiche. Il caso più eclatante riguarda i Lo Russo, dati per scomparsi e invece risorti sotto il comando di Salvatore Di Vaio e Giovanni Perfetto (arrestati per estorsione a fine luglio scorso).