Sfuggito alla cattura nell'ambito di un'operazione che ha portato all'arresto di 4 persone ritenute esponenti del clan Sorianiello di Soccavo, è stato arrestato dopo un mese e mezzo. A tradirlo sono state le visite alla compagna incinta.

I Carabinieri hanno arrestato Marco Mosella, 36 anni, destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli eseguita lo scorso 4 maggio e gravemente indiziato di omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tutti reati aggravati dalla finalità di agevolare il clan Sorianiello.

Il 36enne è stato sorpreso in un'abitazione a Lago Patria, località nel comune di Giugliano in Campania, nel Napoletano, dove si era recato per incontrare la compagna al nono mese di gravidanza. I militari hanno circondato l'edificio e lo hanno catturato.

Mosella è stato portato nel carcere di Secondigliano. Con il suo rintraccio, sono 15 i catturandi arrestati dai Carabinieri del Comando provinciale di Napoli in poco meno di un anno.