«Il Capo della Polizia ha centrato la questione e non poteva essere diversamente. Ci vuole sinergia tra le istituzioni che, declinato in concreto, significa che i servizi sociali dovrebbero funzionare, attivando percorsi di recupero e reinserimento previsti da Comune e Regione; che nei casi critici si dovrebbero attivare protocolli speciali con interventi immediati del Tribunale per i minorenni; che le Procure dovrebbero adottare protocolli operativi per non mortificare il lavoro dei tanti poliziotti che operano su strada. Se, ad esempio, viene fermato uno scippatore o uno spacciatore e dopo meno di 24 ore è già in libertà, non solo si crea un diffuso senso di sfiducia tra le forze dell'ordine ma anche nei confronti della cittadinanza. Oltre a rafforzare i delinquenti che immaginano così di potersi rimettere tranquillamente “al lavoro"». Così in una nota Catello Maresca, consigliere comunale di Napoli.

«Tutto questo andrebbe messo a sistema, come diciamo da anni per rendere la città più sicura. È arrivato davvero il momento di passare dalle parole ai fatti. Ma per passare dalle parole ai fatti c'è bisogno di farlo, non di dirlo, caro sindaco Manfredi», conclude Maresca.