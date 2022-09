NAPOLI. Sorpreso in strada con alcune dosi di droga, un 26enne di Gradini San Nicandro nel rione Sanità è stato arrestato dalla polizia lunedì sera nel corso di un’operazione antidroga che ha permesso altri sequestri di sostanza stupefacente tra cui cocaina e hashish in particolare. Alessandro Aprea, alias “Maradona”, napoletano già noto alle forze dell’ordine ma senza legami con la criminalità organizzata, si trovava in una zona ritenuto al momento sotto il controllo di un nuovo clan nato nel quartiere caro a Totò.