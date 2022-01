Sono 16.972 i positivi del giorno in Campania , rilevati a fronte di 117.278 tamponi processati. Sono 26 i morti, di cui 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 15 morti in precedenza (tra l'8 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022), ma registrati ieri. Lo comunica l'unità di crisi della Regione. Sono 65, otto più di ieri, i ricoverati in terapia intensiva, e 813, 32 più di ieri, i ricoverati in degenza.