NAPOLI. L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 793 tamponi di cui 1 risultati positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 522 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 82 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 515 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 160 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 225 tamponi di cui 4 risultati positivi;

- Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 149 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 237 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 123 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 98 tamponi di cui nessuno risultato positivo;​

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 114 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 347 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio Biogem sono stati esaminati 203 tamponi di cui 1 risultato positivo.

Positivi di oggi: 9

Tamponi di oggi: 3.568

Totale complessivo positivi Campania: 4.639

Totale complessivo tamponi Campania: 127.938

RIENTRI IN REGIONE: ZERO POSITIVI. Nessun tampone positivo tra i viaggiatori provenienti da fuori Campania e controllati nelle stazioni ferroviarie, ai caselli autostradali, all'aeroporto di Napoli Capodichino e ai terminal bus. Lo fa sapere l'Unità di crisi della Regione Campania. Sono stati 923 i viaggiatori provenienti da fuori regione registrati nella giornata di oggi. A uno solo di questi è stata registrata una temperatura pari o superiore a 36,5°C, alla stazione Fs di Salerno. Sono stati 125 i viaggiatori sottoposti a test rapido, 4 dei quai sono risultati positivi (due al casello autostradale di Grottaminarda, uno alla stazione Fs di Aversa e uno all'uscita di Caserta Sud). Cinque persone sono state sottoposte a tampone, risultati tutti negativi.Complessivamente, dal 4 maggio a oggi sono 21.183 i rientri registrati, 196 le persone con febbre, 4,024 i test rapidi eseguiti di cui 123 risultati positivi. I tamponi effettuati sono stati 138 di cui 3 risultati positivi.

Nella giornata di oggi sono state registrate altre 123 dichiarazioni alle Asl relative ai rientri. Complessivamente, dal 4 maggio ad oggi, il numero delle comunicazioni alle Asl è pari a 1.865 dichiarazioni.Sempre oggi, in attuazione dell'ordinanza numero 46 del presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca, sono stati effettuati controlli agli imbarchi per le isole: all'imbarco di Castellammare sono stati registrati 96 passeggeri diretti a Capri, sottoposti a controllo sono risultati negativi; all'imbarco di Sorrento sono stati registrati 95 viaggiatori diretti a Capri, nessuno dei quali positivo; all'imbarco di Napoli Calata di Massa sono stati effettuati 2 test rapidi, con esito negativo. Nessun viaggiatore diretto alle isole aveva una temperatura pari o superiore a 37,5°C. Tutte le persone provenienti da fuori Campania, incluse quelle che viaggiavano con auto a noleggio, sono state poste in isolamento domiciliare, con le modalità previste dall'ordinanza numero 41 della Regione Campania.