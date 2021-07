Il Consiglio regionale della Campania ha approvato, con i voti favorevoli del centrosinistra e del centrodestra e il voto contrario del Movimento 5 Stelle, la proposta di legge del consigliere Francesco Picarone (Pd) per il riconoscimento dei Circoli nautici della Campania.

Picarone, rimarcando come la Campania sia «la prima regione ad approvare un provvedimento di questo tipo», spiega: «Da oggi l'associazione dei Circoli nautici non solo è riconosciuta ma ha personalità giuridica, è istituito l'albo regionale dei circoli nautici. Viene attivata la Consulta permanente per i problemi della nautica e degli sport acquatici denominata “Consulta permanente per la funzione sociale del mediterraneo e delle acque navigabili". La legge persegue gli obiettivi di favorire il rapporto con l'ambiente, l'economia del mare, la partecipazione agli sport dilettantistici soprattutto acquatici, il rapporto con il mare delle fasce deboli, le attività formative nel rispetto della vita in mare cui tutti i naviganti sono tenuti. Nasce con questa legge il premio annuale dei Circoli nautici in occasione della Giornata del mare. Le istituzioni, dando forza e riconoscimento ai circoli e alle loro attività, sostengono i propri obiettivi in direzione del rispetto dell'ambiente, della formazione sportiva dilettantistica, dello sviluppo turistico e dell'economia del mare e ne utilizzano l'apporto per lo sviluppo di politiche di sostenibilità ambientale e blue economy, nonché di integrazione sociale».

Secondo il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi, «con la legge che riconosce i circoli nautici e l'associazione dei circoli nautici della Campania, si lascia intendere che questi svolgano una funzione esclusivamente sociale di divulgazione della cultura del mare e degli sport nautici e di tutela dell'ambiente costiero. Fin dall'incardinamento della proposta abbiamo evidenziato le criticità del testo, che abbiamo provato a superare con una serie di emendamenti, che non sono stati accolti. Avevamo proposto che fosse la Regione a individuare le attività da finanziare, senza delegarle a una associazione privata. Avevamo chiesto, soprattutto, che il 30% delle attività svolte da tutte queste realtà fossero destinate alle fasce svantaggiate. Ma anche questa proposta è stata respinta».

Ciampi ha ricordato che «da anni chiediamo che sia data priorità alla opportunità di dotare la Campania di un Piano integrato delle coste, del tutto assente in una regione che vanta 500 km di costa. Nautica da diporto, approdi, concessioni turistico-balneari sono ambiti delicati che attendono di essere regolamentati come già hanno fatto alcune regioni. Sebbene questa legge voglia promuovere la cultura del mare, si rivolge a pochi fortunati soci, senza nulla aggiungere all'impianto normativo regionale sulla gestione del bene demaniale a nostro parere lacunoso».