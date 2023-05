NAPOLI. Il saldo è negativo, nel senso che fra le aziende che aprono e quelle che chiudono prevalgono queste ultime. E ad indossare per l’ennesima volta, secondo i dati di Confesercenti, è la Campania dove, lo scorso anno il saldo negativo è stato di -2.707 negozi. Il trend, bisogna dirlo, è tutto italiano. Nonostante la voglia di riprendere a vivere dopo il lookdown e nonostante la fine dell’emergenza pandemica, i negozi che non siano food o bar, sono in nettissimo declino. Abbigliamento, scarpe, pelletteria, articoli per la casa e cura della persona hanno prodotti che non attirano se non per determinate categorie, ovvero i centri commerciali e l’on line. Per il resto è desertificazione. Tra chiusure e mancate aperture, il numero di negozi di vicinato al servizio della comunità è calato, rispetto al 2012, del 14%. E il dato non è peggiore proprio grazie alla Campania dove il negozio di vicinato resiste e sostiene l’economia nazionale. Ma anche qui seppure più lentamente, sta cedendo il passo. In Campania ci sono ancora 19,7 imprese ogni mille abitanti) contro il 15 della Puglia per esempio. «La ripartenza post-pandemia non ha avuto quello slancio che si aspettavamo per il commercio al dettaglio. Il commercio di vicinato, in un mercato crescentemente dominato da grandi gruppi e giganti dell’on line, i neoimprenditori rinunciano - ha confermato spiega Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti -. A rischio ci sono il pluralismo del sistema distributivo e il servizio ai cittadini». Parola d’ordine per Confcommercio è «aiutare le piccole superfici di vendita a inserirsi nel mercato e a restarci. Innanzitutto, puntando di più sulle politiche attive, a partire dalla formazione imprenditoriale e dal tutoraggio delle start-up da parte delle associazioni di categoria. Ma servirebbe una spinta anche sul piano fiscale, con un regime agevolato per le attività di vicinato». Ma la vera battaglia è ormai a due sponde, comemrcio in presenza contro quello on line. L’incremento dovuto ai mesi della pandemia e poi del lockdown non è mai sceso segno che il fattore determinante non era solo l’impossibilità o la difficoltà ad andare fisicamente in negozio, ma ci sono altre causali, come i prezzi più bassi e la sempre crescente possibilità di misurare e restituire il prodotto se non piace anche dopo aver provato. Per alcuni commercianti, che hanno analizzato il fenomeno, l’abitudine acquisita durante il periodo pandemico, ora si è consolidata complice la trasformazione dei negozi in bar, locali, ristoranti e fast food. «Basta fare un giro per via Toledo - dice Bice Ammendola, comemrciante - per capire come sta cambiando il tessuto commerciale e quello sociale. Uniche file davanti ai negozietti di pizze, cuoppi e spritz. Anche i saldi sono un flop».