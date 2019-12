La Protezione Civile della Campania ha prorogato l'allerta meteo arancione su tutta la regione fino alla mezzanotte di domani. L'attenzione è massima e resta altissima per «precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale - dice la protezione civile - Venti forti o molto forti dai quadranti occidentali con locali raffiche nei temporali. Mare agitato o molto agitato, con mareggiate lungo le coste esposte». Alla luce del permanere dell'allerta meteo arancione fino alla mezzanotte di domani, il Comune di Napoli ricorda la già annunciata chiusura di parchi e cimiteri cittadini per l'intera giornata di domenica.

I temporali, in qualche zona, potrebbero avere anche forte intensità. Una situazione che è associata ad un rischio idrogeologico di tipo diffuso che, al suolo, potrebbe determinare instabilità di versante con frane e colate rapide di detriti o fango, e allagamenti. Le piogge dovrebbero attenuarsi nel pomeriggio di domani, lasciando il posto ad un significativo incremento del vento.

Intanto sono stati sospesi i collegamenti marittimi da e per Capri, a causa delle condizioni meteo con venti di libeccio a circa 30 nodi mentre il mare ha raggiunto forza 5. Stamane l'unica partenza per Napoli è stata quella delle 8.30 con il traghetto Caremar mentre a mantenere i collegamenti con Sorrento e la penisola è stato l'aliscafo Giunone dell'Alilauro Gruson guidato dal comandante Antonio Russo, che per la sua bravura a navigare in condizioni particolarmente difficili è soprannominato 'Capitan Tempesta'. Anche Russo però ha comunicato alla Capitaneria, alle 13, di non essere in grado di proseguire le corse.