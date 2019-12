NAPOLI. Campania flagellata dal maltempo. In via Nicolardi a Capodimonte la circolazione è rimasta chiusa per alcune ore a causa della caduta di un albero di grosse dimensioni. Solo la fortuna ha fatto sì che nessuno restasse ferito nel crollo. Sul posto gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e la protezione civile che nel giro di qualche ora hanno riattivato la circolazione. Anche l’assessore alla protezione civile Rosaria Galiero ha raggiunto il posto per verificare i lavori. In virtù del pesante maltempo, la Notte Bianca dei Colli prevista per questa sera è stata annullata. «La recupereremo il 4 gennaio» assicura il presidente della Municipalità Ivo Poggiani. Problemi si sono registrati nell’area di Giugliano, per l’ostruzione della foce di Lago Patria e conseguenti allagamenti della zona circostante.Inondata dalle acque la Circumlago che è stata interdetta al traffico. La chiusura riguarda sia il versante del lago che ricade nel comune di Giugliano sia quello ricadente nel territorio di Castelvolturno. L’esondazione, secondo i controlli effettuati dai tecnici e dalla polizia municipale del comune di Giugliano, è dovuta al blocco della foce per l’ammasso di detriti e sabbia trasportati dalle mareggiate e ricadenti nel comune di Castelvolturno. A Castellammare di Stabia disagi provocati da crollo di un ponticello pedonale sul fiume Sarno. Il materiale di costruzione del ponticello ha invaso il letto del fiume e la preoccupazione è che possa fare da diga, bloccando il defluire del corso fluviale, ingrossato anche a causa delle piogge. Sul posto i tecnici del Comune di Castellammare di Stabia e l’assessore al ramo, Fulvio Calì, che ha allertato il Consorzio Bacino del Sarno e il Genio Civile responsabili degli argini del Sarno. I danni maggiori nella giornata di ieri si sono registrati nelle aree della Costiera amalfitana. Una frana ha interessato via della Repubblica, in corrispondenza del costone al di sotto del comune di Ravello: non vengono segnalati feriti o danni a cose ma i Vigili del fuoco hanno provveduto a fare evacuare i cittadini della zona. A Scala ed Atrani si monitorano costantemente le condizioni del torrente Dragone: il sindaco del Comune, Luciano De Rosa, ha firmato un’ordinanza per invitare i cittadini a non sostare nei piani bassi degli edifici e ha liberato via dei Dogi in via precauzionale. Situazioni critiche in tutta la Costiera Amalfitana: a Minori, Amalfi, Cetara dove la situazione è stata critica per una esondazione che ha interessato il centro cittadino. Oltre duecento persone invitate ad un ricevimento di matrimonio sono rimaste bloccate nell'Hotel Cetus, a Cetara, centro della Costiera amalfitana in seguito alla frana sulla Statale 163 Amalfitana. Vigili del Fuoco e personale della Protezione Civile regionale hanno raggiunto l’albergo. Alluvione a San Martino Valle Caudina, una colata di fango dal Partenio ha sommerso il paese in provincia di Avellino.