NAPOLI. Una regione dove trovare un posto libero dove prendere il sole liberamente e gratuita-mente è sempre più difficile, e una volta trovata una spiaggia libera ecco che in alcuni casi sono poste vicino a foci dei fiumi, dove la balneazione è vietata. In Campania complessivamente si può stimare che le sole concessioni relative agli stabilimenti ed ai campeggi superano il 67% di occupazione delle spiagge campane. Ciò significa che solo il 33% del litorale della nostra regione è “free”.

In dettaglio sono 3.967 le concessioni demaniali marittime, di cui 916 sono per stabilimenti balneari, 137 per campeggi, circoli sportivi e com-plessi turistici, mentre le restanti sono distribuite su vari utilizzi.

A dirlo è il nuovo rapporto “Spiagge” di Legambiente, che come ogni anno fotografa la situazione e i cambiamenti in corso nelle aree costiere del Belpaese, insieme a Goletta Verde storica campagna dell’associazione ambientalista che monitora la qualità delle ac-que del mare e che arriverà in Campania il 6 agosto.

«Le spiagge rappresentano una straordinaria risorsa del nostro Paese, sia in chiave ambientale che turistica, - dichiara Mariateresa Imparato, presidente Legambien-te Campania- Eppure se ne parla solo per le polemiche, in primis la Bolkestein.

È necessario ragionare su come valorizzare queste straordinarie potenzialità e come affrontare i problemi trovando soluzioni innovative, premiando le im-prese locali che scommettono sulla qualità e al contempo garanten-do che una parte maggioritaria delle spiagge sia dedicata alla libera fruizione. La sfida che vogliamo lanciare ai balneari è di ragionare insieme partendo da una lotta ai veri nemici del litorale: l’erosione costiera, il cemento e i cambiamenti climatici».

In Italia non esiste una norma nazionale che stabilisca una percen-tuale massima di spiagge che si possono dare in concessione, tale scelta viene lasciata alle Regioni che il più delle volte optano per percentuali molto basse.

La Campania ha imposto un limite minimo del 20% della linea di costa dedicato a spiagge libere. Una novità dell’ultimo anno, è la crescita del-l’attenzione dei cittadini sul tema – con gruppi che si organizzano per difendere tratti di costa mi-nacciati – tanto che è stato fondato un coordinamento nazionale Mare Libero costituito da comitati locali di diverse parti d’Italia e cominciano a diffondersi anche vere e proprie proteste organizzate, come quella del 18 luglio a Napoli, quando manifestanti con bandiere dei pirati sono arrivati dal mare, in canoa, contestando la pri-vatizzazione delle spiagge, i prezzi per l’accesso (aumentati dal 20 al 47% rispetto al 2019 sul litorale da Posillipo a Marechiaro) e i bassissimi canoni che i gestori pagano allo Stato.

Un caso limite è Pozzuoli dove si trovano 11 stabilimenti nell’arco dei 7,6 km di costa, pari al 47,5% di occupazione. A questi dati oc-corre aggiungere l’interdizione alla balneazione per l’inquinamento che riguarda quasi due chilometri di costa tra Cuma e il lido di Li-cola. Oltre la spiaggia, il mare. Se consideriamo anche i tratti di costa non balneabili per ragioni di inquinamento in Campania un ulteriore 15,5% della costa sabbiosa risulta non fruibile. In special modo in Sicilia, Calabria e Campania in totale contano circa 73,5 km sui 90 interdetti a livello nazionale; il risultato è che la spiaggia libera e balneabile nel nostro Paese si riduce mediamente al 40%, ma con grandi differenze tra le Regioni.