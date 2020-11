Poche persone a passeggio e ristoranti completamente vuoti sul lungomare, stesso scenario a piazza del Plebiscito e nel centro storico. Alla vigilia dell'entrata in vigore della "zona rossa" in Campania la scena che si presenta nelle quattro aree di Napoli individuate dalla Prefettura a maggior rischio assembramenti, e quindi soggette a presidi delle forze dell'ordine per il contingentamento delle presenze, è quella di un normale sabato con il bel tempo, senza eccessive presenze.

Polizia ed Esercito controllano piazza del Plebiscito dal lato di piazza Trieste e Trento ma, data anche la grandezza della piazza, non si è reso necessario alcun intervento. Il tratto di lungomare di via Partenope è controllato in più punti da Polizia, Esercito, Carabinieri e Polizia municipale: anche qui, nonostante il bel tempo, non sono tante le persone che si sono concesse una passeggiata, mentre i tavoli all'esterno dei ristoranti sono desolatamente vuoti.

Più denso il traffico veicolare sul tratto di Lungomare riaperto alle auto a causa della chiusura della Galleria Vittoria, soprattutto a via Acton e a ridosso del molo Beverello. Le forze dell'ordine sono presenti anche in via Mezzocannone, a poca distanza da piazza San Domenico e largo San Giovanni Maggiore, le due piazze del centro antico indicate dalla Prefettura insieme a via Partenope e piazza del Plebiscito. Anche l'area dei Decumani non appare particolarmente affollata, se non per via delle strade strette.