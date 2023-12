Reazioni opposte tra maggioranza e opposizione all'approvazione definitiva del decreto Campi Flegrei che con l'ok del Senato è diventato legge. Le opposizioni si sono astenute all'approvazione del provvedimento.

FRATELLI D'ITALIA

Durante le dichiarazioni in aula, la senatrice di Fratelli d'Italia Giovanna Petrenga ha spiegato: «Con il decreto legge che approviamo oggi, voluto dal presidente Meloni e dal ministro Musumeci, si adotta finalmente un Piano straordinario di interventi per valutare la vulnerabilità sismica dovuta al fenomeno del bradisismo dei Campi Flegrei, la cui intensità e pericolosità sembra essersi accentuata.Il Piano era atteso da tempo immemore ma noi non vogliamo polemizzare sui ritardi del passato perchè riteniamo prioritario il coordinamento tra le varie Istituzioni e gli Enti coinvolti (Protezione civile, Regione Campania, Città metropolitana di Napoli, Comunità scientifica)che devono avere ognuno ruolo per permettere la messa in sicurezza dei territori interessati dai rischi di terremoti e, ahimè, di eruzione. Lo stanziamento di 52 milioni a carico dello Stato consentirà di approntare il Piano e di renderlo operativo alla bisogna. Confermiamo la nostra solidarietà e vicinanza concreta ai tanti cittadini che vivono sgomenti questa realtà così seria e per certi versi drammatica. Il nostro voto è quindi convintamente a favore del decreto legge».

In aula è intervenuto pure il senatore, e commissario cittadino di Fratelli d'Italia, Sergio Rastrelli: «Voteremo a favore di questo provvedimento coraggioso e concreto, orgogliosi dell'ennesima prova di responsabilità del governo Meloni. Prima con Ischia, poi con Caivano e i campi flegrei, stiamo trasformando territori critici in modelli di riscatto e di amministrazione del territorio, realizzando in pochi mesi quello che non si è mai fatto negli ultimi 80 anni. Non seguiremo mai le opposizioni nel torbido angolo della convenienza politica e della viltà, perché noi abbiamo il coraggio di decidere. Abbiamo sperato fino all'ultimo nell'unanimità su questo provvedimento, perché su tali temi il senso di appartenenza dovrebbe prevalere su tutto, mentre stupisce la scelta dell'astensione delle opposizioni, che ha l'insopportabile tanfo della viltà politica». E conclude: «Questa meravigliosa terra è 'una porzione di universo in cui vulcani storia e poesia hanno lasciato il segno', e noi abbiamo il dovere di difenderlo»,

FORZA ITALIA

Per il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro «il decreto sui Campi Flegrei individua in maniera puntuale i problemi da affrontare per intervenire in caso di emergenza. Un decreto giusto e doveroso, che certamente non può fermare il bradisismo ma che introduce norme per monitorare l’area vulcanica e predisporre un’eventuale evacuazione. La priorità è rassicurare gli abitanti del territorio, dimostrando con i fatti che lo Stato c’è»

PARTITO DEMOCRATICO

In aula è intervenuta anche la senatrice del Pd Valeria Valente: «L’approccio di questo decreto sul bradisismo nei Campi Flegrei, che pure è stato migliorato alla Camera e sul quale in Commissione al Senato il Pd ha ripresentato emendamenti, rimanepurtroppo di tamponare l’emergenza. Il decreto stanzia infatti circa cinquanta milioni di euro a copertura degli interventi previsti solo per il 2023 e il 2024. Si cerca di tamponare l’emergenza, senza preoccuparsi di creare le condizioni perché l’emergenza non si riproponga. I Comuni e le popolazioni dell’area flegrea, 550 mila persone,convivono con uno dei sistemi vulcanici più ampi ed estesi del mondo, in un territorio caratterizzato da un tessuto urbanistico, edilizio e sociale assai complesso. In un caso come questo, bisogna fare di tutto, con politiche di ampio respiro, strutturali e sistemiche, per evitare che eventi naturali estremi divengano emergenze. Questo è stato lo spirito che ha guidato il Pd nell’esame: il dialogo è stato franco, i miglioramenti, seppur non sufficienti, ci sono stati. Per questo, con la responsabilità che è necessario assumersi di fronte a una situazione così delicata, il Pd si astiene. Nel dl si fanno due passi avanti - prosegue Valente - all’articolo 2, che disciplina il Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico e all’articolo 3 che, grazie anche all’azione del Pd, disciplina il Piano di comunicazione alla popolazione, da attuare in raccordo con i comuni della zona rossa. L’intervento, però, si ferma qui. Il problema viene individuato, le criticità vengono comunicate alla popolazione, e poi? Nulla si prevede, in chiave pluriennale e sistemica, per mettere i Comuni e la popolazione nelle condizioni di attrezzarsi per rafforzare la prevenzione. Non ci sono infatti risorse pluriennali per mettere in sicurezza gli edifici, e le avevamo chieste; e non ci sono misure di sostegno e di finanziamento degli interventi privati di consolidamento e messa in sicurezza, come ad esempio l’istituzione del super sisma bonus chiesto dai Sindaci e dall’Anci. E nemmeno è stata accolta la proposta delle opposizioni - ha concluso Valente- di equiparare l’area flegrea a zona sismica 1, ossia ad elevata pericolosità, il che avrebbe consentito di attivare una serie di importanti dispositivi di prevenzione e gestione di eventuali emergenze».

ALLEANZA VERDI - SINISTRA

Per il capogruppo dell'alleanza Verdi Sinistra Giuseppe De Cristofaro «Questo decreto era stato immaginato e pensato per cercare di venire incontro a tutta una serie di esigenze del territorio dei Campi Flegrei, un'area vulcanica attiva interessata da frequente attività sismica. Alcune misure, come il piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate, la verifica della funzionalità delle attuali infrastrutture di trasporto e il piano di comunicazione alla popolazione, soddisfano questa esigenza. Ma in questo provvedimento mancano totalmente gli interventi per incentivare la messa in sicurezza degli edifici. Ma soprattutto manca il coraggio di dire, a partire dalle aree più a rischio: stop al consumo del suolo. Alleanza Verdi e Sinistra si batte da tempo affinché il Parlamento approvi una legge contro il consumo di suolo. Nell'arco di un ventennio, sui Campi Flegrei - aggiunge - si è proceduto ad una cementificazione selvaggia, sacrificando la vocazione agricola di terre fertilissime. Una edificazione su aree a rischio, a cui si aggiunge la totale assenza di vie di fuga».

ITALIA VIVA

«Questo decreto non ci convince, ci saremmo aspettati un provvedimento strutturale, ma il Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe si asterrà perché quando si tratta di salute e sicurezza dei cittadini non possiamo votare contro». Lo ha detto la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent, capogruppo in Commissione Ambiente e Infrastrutture, durante le dichiarazioni di voto al decreto Campi Flegrei. «Manca - ha spiegato - una cabina di regia nazionale, simile a Italia sicura, in cui c'è lo stato che centralizza le competenze dei ministeri nella presidenza e dà risposte rapide agli enti locali, che non possono fare piani di evacuazione. Avremmo voluto in questo provvedimento il completamento delle infrastrutture necessarie, come il tunnel che dovrebbe garantire l'uscita dei cittadini da Pozzuoli, ma che deve ancora essere autorizzato. Inoltre, la zona rossa è troppo piccola, sono stati esclusi luoghi in cui si verificano terremoti. Ci sono comunità locali che dicono di non sentirsi sicure, chiedono di entrare in zona rossa e hanno bisogno di avere rassicurazioni che questo decreto non dà. Servirebbero l'autorevolezza e la collaborazione dello Stato, un imprimatur che si fatica a vedere».