"Nei Campi Flegrei abbiamo problemi seri. Mi aspetto che il governo nazionale faccia il suo dovere, perché in questo momento la nostra Protezione Civile campana e i vigili del fuoco non ce la fanno più numericamente. Quindi credo che nella giornata di oggi chiederemo una mobilitazione straordinaria". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un'iniziativa al Cardarelli di Napoli. Sulla situazione ai Campi Flegrei, De Luca ha sottolineato: ''Lo stato di mobilitazione è lo stato intermedio rispetto allo stato di emergenza. C'è bisogno di risorse che non ci sono ancora oggi, non c'è nulla. E c'è bisogno della collaborazione nazionale, perché le forze che abbiamo impegnato non ce la fanno più, mi riferisco non solo ai tecnici che devono fare i sopralluoghi su un migliaio di abitazioni, ma anche all'insieme delle forze impegnate della protezione civile".