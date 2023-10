NAPOLI. L’abusivismo edilizio è un’autentica piaga che tiene in ostaggio la Campania alla quale spetta il record negativo per numero di ordinanze emesse in rapporto alla popolazione: dal 2004 al 2022, è stata aperta una pratica per abusivismo edilizio ogni 236,6 abitanti. A scattare la fotografia è il terzo Report di Legambiente sull’abusivismo edilizio. Tra le zone “minacciate” c’è quella dei Campi Flegrei.