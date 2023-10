Tornano anche in Campania le giornate nazionali di ''Io non rischio - Buone pratiche di protezione civile'', la campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, per trasformare la consapevolezza in azione. “Io non rischio" è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Anci. Sono stati organizzati gazebo informativi in decine di piazze nelle cinque province della Regione. Sarà l'occasione anche per parlare dei rischi del bradisismo nell'area dei Campi Flegrei in tre piazze a Pozzuoli (al lungomare Sandro Pertini, in piazza della Repubblica e in piazza Santa Maria delle Grazie). Domenica mattina, saranno presenti presso i gazebo informativi anche il Capo della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo e il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.