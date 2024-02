NAPOLI. I rifiuti ammassati a ridosso delle abitazioni di fortuna rappresentano non solo un pericolo per la salute degli abitanti, ma anche un ostacolo alla circolazione riducendo gli spazi di passaggio dei veicoli e impedendo aperture di importanti arterie. Nei campi rom della Circumvallazione Esterna, tra Secondigliano e Arzano, e di Cupa Perillo a Scampia l’allarme ambientale rimanda a quello della tutela e sicurezza delle persone. Un allarme ambientale costante che una profonda inerzia amministrativa e politica non riesce a risolvere ai danni della collettività. I